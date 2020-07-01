Kendisi küçük faydası büyük

Melikgazi Belediyesi ilçede yapılacak işlerin daha seri ve aksamadan devam etmesi için araç parkına kazandırdığı Türkiye'de sadece ilçe belediyesi olarak ilk kez olarak Melikgazi'nin kullandığı küçük asfalt serme aracı ile farklı genişlikte yollara asfalt serimi yapıyor.

İlçede hizmetlerin aksamadan devam etmesi için araç filosuna Kayseri'de sadece Melikgazi'de olan asfalt serme aracını aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu yeni aracımızla 10 kilometreye yakın yolumuza hem asfalt serdik, hem de yama yaptık. Büyük sıkıntı yaşadığımız dar ve girilemez sokaklarda asfalt serimi yapıyoruz. Türkiye'de sadece 4 büyükşehirde kullanılan ve ilk kez de bir ilçe belediyesi olarak bizim aldığımız küçük finişeri yani asfalt serme aracımızı belediyemize kazandırmıştık. Asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu gibi çalışmalarda kullanılacak bir iş makinesi. Bu konuda ilçe belediyesi olarak Türkiye'de ilk ve tekiz. Bu araçla hem zamandan tasarruf edeceğiz hem de fazla insan gücünden. Yeni ekipmanlarla Melikgazi Belediyesi'nin atölyesini güçlendiriyoruz. Dolayısıyla Melikgazi'mize çok daha nitelikli hizmet vereceğiz. Bu asfalt serme makinesi diğer makinelerden çok daha farklı olarak küçük sokak, dar cadde ve yaya kaldırımına 50 cm ile 260 cm arasında asfalt ve toprak serme kabiliyetine sahip. Bu yeni aracımız ile istediğimiz genişlikte yola serim yapıyoruz. Bu yaz mevsiminin hizmetler açısından dolu dolu geçmesi için uğraşıyoruz.” dedi.

Melikgazi'ye daha seri ve daha nitelikli hizmet etmek için araç filosunu daha da genişleteceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi'nin daha kaliteli daha güzel hizmet vermesi açısından birçok belediyede olmayan araçları bünyemize katmaya devam edeceğiz. Melikgazi'mize çok daha güzel hizmetler yapmak nasip olacak. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.