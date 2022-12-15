Kendisine ait olmayan evleri sattı, 900 bin TL dolandırdı

Kayseri'de kentsel dönüşüm dairelerini uygun fiyata sattığını söyleyip, sahte tapu örnekleri ile vatandaşlarla sahte satış sözleşmesi düzenleyerek 3 kişiyi 900 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre F.Ş. (29), merkez belediyelerinin yaptığı kentsel dönüşüm dairelerini belediye memurları ile ikili ilişkileri sayesinde aldığını söyleyerek, evleri uygun fiyata satışa çıkardı. Sahte tapu örnekleri göstererek vatandaşları ikna eden ve sahte satış sözleşmesi düzenleyen F.Ş., bu yöntem ile 3 kişiyi 900 bin TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ş., adliyeye sevk edildi.