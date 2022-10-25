Kendisini “Seyyid Burhaneddin'in torunu” olarak tanıttı, vatandaşı dolandırdı

Kayseri'de kendisini “Seyyid Burhaneddin'in torunu” olarak tanıtıp, bir kişiden 470 TL alan sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada müşteki U.Y hazır bulunurken, sanık C.K. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan U.Y., 24 Mart'ta Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde yanına gelen bir kişinin, kendisine dini öğütler verdiğini, birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret ettiklerini, bu kişinin kendisini Mevlana'nın hocası “Seyyid Burhaneddin'in torunu” olarak tanıttığını söyledi. U.Y., şahsın bir mezar taşını 3 kere öptüğünü ve Kur'an-ı Kerim okuduğunu, sonrasında da kendisine bir sır vereceğini, kendisinin de Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin torunu olduğunu, sonrasında ‘Kendim için değil Allah için ne verebilirsin, Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dediğini söyleyerek, kendisinin de 470 TL verdiğini belirtti. Bir süre sonra şahsın kendisini türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirdiğini, orada kendisinin aksakallı beyaz elbiseli birinin beni bulacağını da söylediğini kaydetti. Durağa gittikten sonra kimse gelmeyince dolandırıldığını anladığını belirte U.Y., şahsın cezalandırılmasını talep etti.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık C.K.'nın hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.