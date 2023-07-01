Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda ilçeye bağlı Senirköy Mahallesi'nde ikamet eden Ç.T.'nin evine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada; 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu ile evin bahçesinde iki ayrı saksı içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçen suç unsurlarına el konulurken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.