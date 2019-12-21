Kent Korosu'ndan muhteşem şarkılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Kent Korosu'nun konseriyle devam etti. İki bölümden oluşan konseri çok sayıda müzik sever izledi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Korosu Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şef Mustafa Uyan yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Kent Korosu'nun iki bölümden oluşan konserinde Türk Sanat Müziğinin seçme eserleri yer aldı. Koro ve solo halinde verilen konseri çok sayıda müziksever izledi.