Kentsel dönüşüm kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne 6 blokta 232 konut yapılacak

Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunda planlı yapılaşmanın gerçekleştirilmesi için kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm alanı büyüklüğünün 14 bin 538 metrekare olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunda gerçekleştirilen çalışmalar ile bu semtte ayrı bir misyon kazandırdık. Dr. Sami İpek Bulvarı ile şehrimize bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolu, ağaçlandırılmış ve kanal korumaları ile nitelikli bir ulaşım yolu kazandırdık. Şimdi sıra bu yol kenarında bulunan alanlarda modern, sağlıklı ve planlı yapılaşmayı sağlamakta. Yıldırım Beyazıt'a yeni bir çehre katacak bir çalışmaya başlıyoruz. Bu amaçla bu bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında hem sosyal, kültürel dönüşüm hem de kentsel dönüşümü sağlayacağız.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak alanda, 39 tane gecekondu yapının bulunduğunu sözlerine ekledi.