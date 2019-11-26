Kentsel dönüşümde yeni konutların temeli atıldı

Hacılar İlçesinin en kapsamlı projesi olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 90 metrekarelik 80 adet konutun yapımına dualarla başlandı.

Hacılar Aşağı ve Orta Mahallelerde yürütülen ve daha öncede 200 dairenin teslim edildiği, tamamlandığında ise ilçeye bin 101 modern konutun kazandırılacağı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılan 90 metrekarelik 80 adet konut için temel atma töreni düzenlendi. Kentsel dönüşüm alanında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, yüklenici firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Özdoğan “Biz hep şunu dedik ‘Biz Çalışacağız, Hacılarımız Kazanacak.'. Kentsel Dönüşüm Projemiz olduğu yerden hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor. Allah'ın izniyle inşallah bugün burada 31 Ekim'de yaptığımız ihalemizin sonucunda, ihalemizi kazanan müteahhidimiz sözleşme aşamalarını geçti. Temel atma aşamasına geldik. 2020 yılı sonuna kadar da inşallah kazasız belasız bir şekilde bu konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah rabbim nasip ederse anahtar teslimini de Sayın Kaymakamımızla değerli arkadaşlarımızla birlikte yapmayı umut ediyor, dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Hacılar Cami Kebir imam hatibi Cengiz Çam tarafından yapılan duanın ardından 90 metrekarelik 80 adet konutun temeli, Kaymakam Haluk Sezen, Başkan Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve katılımcılar tarafından atıldı.