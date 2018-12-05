Kerem Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çin cezaevinde hayatını kaybeden Doğu Türkistanlı Kerem Abdulveli için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistanlı şehidimiz Abdulkerim Abdulveli'nin Çin zindanlarındaki 28 yıllık esaret ve işgal hayatı birkaç gün önce şehadeti ile sonlandı. 28 yıl bir fiil Çin zindanlarında tek suçu Müslüman Tük olmak olan Kerem Abdulveli, rabbine kavuştu. Kerem Abdulveli'nin hiçbir suçu yoktu. 1990 yılında Çin zindanlarına atıldığında ona hiçbir suç istinat edilmedi. Sadece Panislamizm ve bölücülük suçuyla hapse atıldı, 10 yıl ceza aldı, bu 10 yıl cezası hiçbir gerekçe gösterilmeden müddeti dolduğunda üstüne eklenerek 28 yılı tamamladı. Onun hiçbir suçu yoktu” ifadelerini kullandı.

Abdulveli'nin tek suçunun vatanını sevmek olduğunu kaydeden Tümtürk, “Tek suçu, vatanına ve milletine sahip çıkmaktı. Onun suçu bizim şerefimizdir. Birkaç gün önce de zindanda şehit edildi. Bu bizim için Allah yolunda ne ilk şehidimiz, ne de son şehidimiz olacaktır. Doğu Türkistan bağımsız olana kadar binlerce, yüz binlerce Kerem Abdulveliler, kendilerini Allah yolunda vatanı ve milleti için kurban edecekler” dedi.