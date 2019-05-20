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Kereste deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri’de kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'de kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kereste deposunda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda diğer depolara sıçramadan söndürüldü.


Yetkililer, büyük çapta maddi hasar meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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