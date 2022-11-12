İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan ihraç edilmiş ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan ihraç edilmiş ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumhuriyet Başsavcısı yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan ve Cumhuriyet Savcısı iken 2016 yılında KHK ile ihraç edilmiş 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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