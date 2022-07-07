İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de haklarında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Kayseri'de haklarında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma Dedektifleri JASAT ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalarda “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma ve Kasten Öldürme” suçlarından haklarında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. ile S.B. yakalandı.


Yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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