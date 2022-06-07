Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple beraber kentin farklı noktalarında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hakkında Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç., Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yakalama emri ile 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., Cinsel Saldırı suçundan yakalama emri ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası cezası bulunan A.Ş.B. ve Şantaj suçundan yakalama emri ile 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. ile birlikte 17 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 12'si serbest bırakılırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.