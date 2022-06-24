İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi kadın yakalandı

Kayseri’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın Melikgazi ilçesinde yakalandı.


Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.