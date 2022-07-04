İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ destekçisi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım etmekten kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım etmekten kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım Etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs Melikgazi ilçesinde yakalandı.


Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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