Kesintisiz yağışa kesintisiz müdahale

Kar yağışının etkili olması özellikle ilçeler ve bağlı mahallelerinde yapılan çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezindeki 450 kilometrelik, ilçelerde ise 3 bin 483 kilometrelik yol ağını trafiğe açmak için kesintisiz çalışıyor. Kent merkezinin tamamında ihtiyaç duyulan yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekipler büyük bir gayret gösteriyor. Bir taraftan cadde ve sokaklarda çalışan ekipler diğer taraftan da kaldırımları temizlemek için çaba sarf ediyorlar; ancak kar yağışının etkili bir şekilde devam etmesi çalışmaları olumsuz etkiliyor.

İlçeler ve bağlı mahallelerin bir kısmında ise yol açma çalışmaları yapılamıyor. Kayseri -Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş yollarının trafiğe kapatılması ve Kayseri Sivas Yolu'ndaki trafiğin de kontrollü olarak sağlanması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmaları gerçekleştirilemiyor. Pek çok ilçe ve mahallelerde açılan yollar yoğun kar ve tipi nedeniyle tekrar kapanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının olumsuz etkilerini gidermek için 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecek.