KESOB Genel Kurulu Başladı

Kentte bulunan bir otelde yapılan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mevcut KESOB Başkanı Ahmet Övüç esnaflara seslenerek; "30 yılı aşkın süredir mevcut teşkilatın birçok kademesinde görev yaptım. İki dönemdir sürdürmekte olduğum esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanlığından bugün ayrılıyorum. Onurla taşıdığım bayrağı kendi isteğimle devretmekten gurur duyuyorum. Görev süresi içerisinde binlerce işyeri yaptırmakta öncü olduk, katkıda bulunduk. Teşkilatımızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Teşkilatımızın kapısını her zaman açık tuttuk. Teşkilatımızın menfaatleri için şehrin bütün yöneticileriyle birlikte aramızı iyi tuttuk. En önemlisi de teşkilatımızı birlik ve beraberlik içerisinde tuttuk. Gerek pandemi şartları sebebiyle gerekse sağlık sorunlarım sebebiyle vaat edip yapamadığım işler oldu. İnşallah yeni seçilecek arkadaşlarımız bunları yerine getirir, parasını bıraktık hazır. Kıymetli ahi kardeşlerim; arkamda hatırı sayılır bir süre gayrimenkul bırakıyorum. Yeni seçilecek arkadaşların en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Hastalıklar da ölümler de insanlar içindir. Hiç kimseye kırgın değilim. Baki olan bu kubbede hoş bir seda bırakabilmek. İnanıyorum ki hoş bir seda bırakabildik" dedi.

Raporların okunarak oylanmasının ardından Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı ve KESOB Başkan Adayı Şeyhi Odakır, başkan seçildiği taktirde yapacakları projelerle ilgili bilgiler vererek; "Kazandığımız tecrübe ve bilgiyi sizlerle paylaşarak esnaf ve sanatkarlar odalar birliğimizde sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. KESOB'da önceliğimiz birlik ve beraberliği sağlamak. Birlik binası yapacağız. İl ve ilçelerde sanayi sitesi yapacağız. İl ve ilçelerde TOKİ konutları yapacağız. Avrupa Birliği Projeleri yapacağız. Odalarımız bünyesinde kalkınma kooperatifleri kuracağız inşallah. Üniversitelerimizle bir araya gelerek projeler üreteceğiz. KAYMEK ile işbirliği yaparak sektöre eleman kazandıracağız. Başkanlar kurulunu sık sık toplayarak istişare yapacağız, esnafın sıkıntılarını çözeceğiz. Vergi kaydı ve oda kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar var. Kayıtlarını yapacağız, vergisini verecek, inşallah onları da odamıza kazandıracağız. Maddi sıkıntı çeken odalarla bir araya gelerek ortak projeler yapacağız inşallah. Meslek gruplarıyla özel eğitimler vereceğiz, 'ALO Esnaf Hattı' kuracağız. Yerelde ve ülkemiz genelinde adından söz ettiren bir birlik yapmak için KESOB çatısı altında hepimizi birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Bir araya gelmek başarıdır" ifadelerini kullandı.

Bir diğer başkan adayı olan Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin ise konuşmasında; "Burası esnafa hizmet etme yeridir. Ben buraya değerli arkadaşlarımın teklifiyle aday oldum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Önce Allah'a sonra esnafa güveniyorum. İnşallah ben de sizleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

Konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemi başlarken salonda zaman zaman gergin anlar yaşandı. Genel kurulda oy verme işlemi başlamasının ardından görüntü çeken bir kameraman; Başkan adayı Hayrullah Şahin'in itirazı sonrası salondan çıkarıldı.