KGC Başkanı Altınkaya:

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, son günlerde gazetecilerin tehdit edildiğine dair duyumlar olduğunu ifade ederek; "Her iki taraf da haklarını arama adına yargıya gidebilirler. Onun için hukuk dışı yollara kimsenin tenezzül etmemesi lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, KGC'yi ziyaret ederek Başkan Veli Altınkaya ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altınkaya, Özer'e çalışmalarında başarılar diledi. Son dönemde takip ettikleri kadarıyla bazı gazetecilerin tehdit edildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Altınkaya; "Ülkemiz birçok manada zor günlerden geçiyor. Ekonomik sıkıntı halihazırda devam ediyor. Yanı başımızdaki coğrafyada sıkıntı devam ediyor. Ortadoğu her zaman olduğu gibi sıkıntılı. Böyle bir durumda inşallah daha iyi olur. CHP İl başkanımız da sağ olsun nezaket ziyaretinde bulundu. Ara şehrimizde de oluyor, bazen meslektaşlarımız cemiyetimizin üyesi olsun veya olmasın tehdit ediliyorlar. Herkes gazeteci için tekzip davası, tazminat davası, ceza davası açabilir. Onun dışında hukukun dışına çıkarak gazeteciye saldırmaya kalkmak, tehdit etmeye kalkmak hiçbir zaman kabul edilemez. Bunları ifade etmek isterim. Şuanda Kayseri'de o manada yaşanan bir olay var, cemiyetimize henüz intikal etmiş bir olay yok ama takip ettiğimiz kadarıyla bir olay var. Tehdit, şantaj var ise yargı yolu herkese açık. Her iki taraf da haklarını arama adına yargıya gidebilirler. Onun için hukuk dışı yollara kimsenin tenezzül etmemesi lazım" dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer de, gazetecilere yapılan saldırıların vicdanları rahatsız ettiğini vurgulayarak; "Ziyaretimizin ana sebebi geçmiş olsun idi. Son dönemde basına yapılan saldırılar gerçekten çok çirkin. Hepimizin vicdanını rahatsız ediyor. Basın, milletin müşterek sesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu bu söz bütün sözleri gibi çok kıymetlidir. Burada emeğiyle, hakkıyla gerçek anlamda gazetecilik yapan bütün gazetecileri kutluyorum. Muhalefet partisi olarak da şükranlarımızı sunuyoruz. Artık Türkiye'nin gerçek sesleri, gerçek olayları duymaya çok ihtiyacı var. Bu konuda basının üzerine düşen görev hepimizce bilinen bir şey" ifadelerini kullandı.

Özer ayrıca 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Kayseri olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek; "31 Mart seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek. İnanıyoruz ki fark artarak sonuç alacağız. Bu konuda Kayseri örgütü olarak İstanbul seçimleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.