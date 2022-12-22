KGC Başkanı Metin Kösedağ, ERÜ'de Konferans Verdi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde “Tarih İçinde Kayseri Basını” konulu konferans verdi.

İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Vahit İlhan ve Doç. Dr. Fikret Yazıcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversite olarak yeni faaliyet ve projelere yelken açmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

ERÜ'nün başarı sıralamalarındaki yeri hakkında bilgiler veren Rektör Altun, temel hedeflerinin öğrenci odaklı hedefler olduğuna dikkat çekti.

Rektör Altun, “Biz öğrencilerimiz ile beraber olmayı çok önemsiyoruz. Bizler bugünsek, siz gençlerimizi geleceksiniz. Sizlerden çok ümitliyiz” dedi.

Rektör Altun'un konuşmasının ardından KGC Başkanı Metin Kösedağ tarafından “Tarih İçinde Kayseri Basını” konulu konferans verildi.

Etkinlik, Rektör Altun tarafından Başkan Kösedağ'a üniversitenin çini işlemeli vazo takdiminin ardından sona erdi.