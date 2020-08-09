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KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı ve KayTV Genel Yayın Yönetmeni Veli Altınkaya’nın kızı Kübra Nur Altınkaya, Kürşat Furkan Şahin ile dünya evine girdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı ve KayTV Genel Yayın Yönetmeni Veli Altınkaya'nın kızı Kübra Nur Altınkaya, Kürşat Furkan Şahin ile dünya evine girdi.


Kübra Nur ve Kürşat Furkan Şahin çiftinin düğününe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve ailelerin yakınları katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kıydığı nikahta, Şahin çiftinin nikah şahitliğini protokol üyeleri yaptı. Kıyılan nikahın ardından evlilik cüzdanı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Kübra Nur Şahin'e takdim edildi.

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