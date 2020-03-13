KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda İHA'ya 3 Ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği ‘KGC Ödüllü Medya Yarışması'nde İHA'ya 3 ödül.

7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanımız Veli Altınkaya'nın yaptığı toplantı 13 Mart 2020 Perşembe günü Novotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansından Hamza Uğur Erdoğan 'Fotoğraf' dalında birinci, Turan Bulut 'Fotoğraf' dalında ikinci, Ali Göç ise 'Görüntü' dalında ikinci oldu.

Yapılan Jüri oylaması sonrasında, Görsel Haberler dalında "Çetin Pazarlık" adlı eseriyle TV 1'den Yalçın Yoldaş, Spor Haberleri dalında "Açız" adlı eseriyle E Haber'den Ersan Temizel, Röportaj-Araştırma ve İnceleme dalında "Mucizenin adı: Kayseri Tayyare" adlı eseriyle Kent Türk Tv'den Şeyda Aşatır Salman, Mizanpaj dalında Kayseri Olay Gazetesi'nden Fatma Ural, birinciliği elde ettiler. Ayrıca A Haber Televizyonu Kayseri Muhabiri Engin Gökdemir, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Buna göre dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği törenin tarih, yer ve saati daha sonra duyurulacağı bildirildi.

‘Başkan Altınkaya: Katılımcılara teşekkür ediyorum'

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Altınkaya, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.