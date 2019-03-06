KGC'den Başkan Nursaçan'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve cemiyet üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri OSB'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda yönetime yeniden seçilen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yönetimini tebrik ederek, başarılı hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu.