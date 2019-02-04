KGC'den İHA'ya 2 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Ödüllü Medya Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı iki ödüle layık görüldü.

Bir restorantta düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya, cemiyetin kuruluşundan itibaren bu güne kadar geçen sürede cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Basın sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara da değinen Başkan Altınkaya, sorunların çözümü için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, ödül alan ve yarışmaya katılan tüm gazetecileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, ödül alan gazetecileri tebrik etti. Gazetecilik mesleğinin zorluğundan bahseden Vali Günaydın, kendilerini ekip arkadaşı olarak gördüklerini, görmeyen gözleri, duymayan kulakları olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Yarışmada İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Haber Müdürü Alparslan Ötüken 'En tuzlu hayat' fotoğrafıyla 'Fotoğraf' dalında ikincilik ödülünü AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın elinden, Muhabir Selma Kara da 'Ermenistan'da Kayseri' haberi ile 'Yazılı Haber' dalında ikincilik ödülünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in elinden aldı.

"31 Mart'ta savaşa girmeyeceğiz"

Öte yandan 31 Mart seçimlerinde Büykşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak olan Cumhur İttifakı Adayı Memduh Büyükkılıç ile Millet İttifakı Adayı Dursun Ataş kürsüye geldi. Burada konuşan İYİ Parti Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dursun Ataş; "Memduh Başkan ile birlikte bu şehre hizmet yapmak için yarıştayız. Herkes projelerini ortaya koyacaktır, halkımız kimi seçerse herkesi kucaklayacak bir belediye başkanı olacak" diye konuştu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, MHP Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile yaklaşık 30 şehirden gazeteci ve cemiyet başkanları katıldı.