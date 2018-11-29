Kıbrıs Türk Sanayi Odası Heyetinden Kayseri OSB Ziyareti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Heyeti (KTSO), OSB faaliyetlerini yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kayseri OSB'yi ziyaret etti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, KTSO Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ali Kamacıoğlu, KTSO Yönetim Kurulu Asbaşkanı Atilla Süren, KTSO Yönetim Kurulu Saymanı Çavlan Paralik, YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, YAGA Uzmanı Gamze Kanıdinç, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tunçtaşlı, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu, KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer, KTSO Kalibrasyon Lab.Sorumlusu Doğukan Dalgalan, K.Parali Direktörü Sibel Paralik'ten oluşan heyet Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Bölge Müdürü Ali Yaprak'tan OSB çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Kayseri OSB'nin projeleri hakkına gerçekleştirilen sunumların ardından ziyaretçi heyet, Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Kayseri OSB tarafından kurulan 55MWp'lik Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santrali'nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Nursaçan; "Yavru vatan Kıbrıs'ımıza, edindiğimiz tüm tecrübelerimizi aktarıp, elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Kurulan bu tarz işbirlikleri ile iki kardeş vatanın gelişip kalkınmasına destek sağlayacaktır" dedi.