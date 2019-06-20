Kick Boks şampiyonasında 28 sporcu madalya aldı

Ş Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan Kick Boks Şampiyonasına 250 sporcu katıldı.

Atatürk Spor Salonunda yapılan Kick Boks Şampiyonasında 250 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyona sonrası 18 sporcu altın madalya, 7 sporcu gümüş madalya ve 3 sporcu bronz madalya kazandı. Bir birinden keyifli ve renkli müsabakaların oynadığı şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini tek tek aldılar. Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “ 14-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapılan 250 sporcunun katıldığı Kick Boks Şampiyonasında Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 18 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmışlardır. Sporcularımızı almış oldukları derecelerden dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.