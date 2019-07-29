Kickboks Milli Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu

Tayland'da yapılan Kickboks Dünya Şampiyonası'na katılan Türkiye Kickboks Milli Takımı 102 ülke arasından üçüncü oldu.

Tayland'da yapılan ve 102 ülke sporcularının katıldığı Kickboks Dünya Şampiyonası'nda Büyükler Teknik Kurulu Başkanlığı'nı yapan Göksel Cingöz, Dünya Üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Cingöz, "Büyükler Teknik Kurul Başkanlığını yaptığım Milli Takım 102 ülke arasında üçüncü olmuştur" dedi.

Cingöz, şampiyonaya katıla Milli Takım sporcularından Bediha Taçyıldız ve Buğra Erdoğan'ın da şampiyon olduklarını ifade ederek, "Bediha Taçyıldız ve Bugra Erdoğan'na İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettikleri için tüm içtenliğimle sevgilerimi sunuyorum" ifadesinde bulundu.