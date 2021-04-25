Kickboks'ta milli sporcular iftar sonrası paraşüt alanında antrenman yaptı

Kayseri'de milli takım forması giyen Kickboks sporcuları, çalışmalarını iftar sonrası yaptığı antrenmanlar ile sürdürüyor. Milli sporcular çalışmalarını Talas'ta bulunan Paraşüt İniş Noktası ve Yürüyüş Parkuru'nda yapıyor.

Kickboks Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz nezaretinde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren milli kickboks sporcuları, çalışmalarını Ramazan Ayı'na göre yapıyor. Gündüz yerine antrenmanlarını iftar sonrası gerçekleştiren sporcular milli takım seçmesi ile Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Milli takım Antrenörü Göksel Cingöz, “Şartlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizimkisi Bayrak sevdası. Ayı, günü, saati yok. Zaman ve mekan fark etmiyor. İftar sonrası bulunan Paraşüt İniş Noktası ve Yürüyüş Parkuru'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.