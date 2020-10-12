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Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı

Her cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde gördüklerini ve çalışmaların bugün başladığını söyledi.


Bu pazartesi günü Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu bölgelerin elden geçirildiğini belirten, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren saha çalışması yapıyoruz. Kaldırım çalışması bakım ve onarım işleri, ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini veriyoruz. Her mahallelerimizde bu çalışmaları yapacağız. Daha temiz ve nezih bir ilçeden yaşamak ve çevre kirliliğine neden olmamak için vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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