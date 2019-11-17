Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar: ''Tek hedefimiz Play-Off''

Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un antrenörü Hüseyin Uyar, takım olarak Play-Off hakkı kazanmak için şartlandıklarını söyledi.

U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda hafta sonu 5. hafta maçına çıkan Kılıçaslan Yıldızspor, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Hüseyin Uyar, tek amaçlarının Play-Off oynamak olduğunu söyledi. Uyar, ''Bizim hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bugün iyi mücadele ettik ama gol yollarında sıkıntı yaşadık. Sonuçta bir gol ile galip geldik.Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız rakiplerimize başarılar dilerim. Bu hedefe ulaşacağımızdan eminim'' dedi.

Bu sezon U-16 Ligi'nde gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek için Play-Off'ta ter dökecek.