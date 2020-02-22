Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor

haftasında yarın deplasmanda Mersin ekibi Mezitli Mercanspor'a konuk olacak.

Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçı için bugün karayolu ile Mersin'e gidecek. Zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçını kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Lige geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan Kılıçaslan Yıldızspor 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 25 puanla 2.sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor'un 1 maçı eksik.

Yarın Mersin Mezitli Kuyuluk Sahasında oynanacak olan Mezitli Mercanlarspor ile Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Mersin Bölgesi Hakemi Samet Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Yunus Taşkıran ve Gökçe Şahin yapacak.