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Kılıçaslan Yıldızspor'un 4 maçı kaldı

Türkiye Kadınlar 3.

Lig 8. Grupta mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un ligde 4 maçı kaldı.


Tüm dünyayı etkisi altına kalan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından Kılıçaslan Yıldızspor'da bekleyiş devam ediyor. Ligde geride kalan 13 hafta sonunda oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kılıçaslan Yıldızspor 57 gol atarken, 14 gol yedi. Topladığı 29 puanla 2. sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor liderin 3 puan gerisinde yer alıyor. Ligde kalan son 5 haftada 2'sini deplasmanda, 2 maçını evinde olmak üzere 4 maça çıkacak olan Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 16. haftasını ise maç yapmadan geçecek. Kılıçaslan Yıldızspor'un kalan maçları:


14.Hafta Tarsun Gençlerbirliği (D)


15.Hafta Anadolu Yıldızları


16.Hafta BAY


17.Hafta Konya İdmanyurdu


18.Hafta Pema Koleji Gençlik ve Spor (D)

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