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Kılıçaslan Yıldızspor'un golcüleri

Kılıçaslan Yıldızspor’da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.

Kılıçaslan Yıldızspor'da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.


Kadınlar 3.Lig 8.Grupta zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor oynadığı 13 maçta rakip filelere 57 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımı olan Kılıçaslan Yıldızspor'da en golcü oyuncu ise attığı 10 golle Beyza Kuşsan oldu.


Sarı-Kırmızılı takımda atılan 53 golü 11 isim atarken, 1 golü rakip kendi kalesine ve 1 maçı ise oynamadan hükmen 3-0 kazandı. Kılıçaslan Yıldızspor'un attığı 57 golün 35'ini 4 isim kaydetti. Beyza Kuşsan, Aybüke Aykul, Fatma Nur Şenses ve Şerife Nur Birol attıkları gollerle takımını başarıya taşıyor.


Kılıçaslan Yıldızspor'un gollerine imza koyan isimler şunlar:


Beyza Kuşsan - 10 gol


Aybüke Aykul - 9 gol


Fatma Nur Şenses - 9 gol


Şerife Nur Birol - 7 gol


Esra Koç - 5 gol


Ceyda Kevser Demir - 5 gol


Yasemin Karakaya - 4 gol


Sıla Yaşar - 1 gol


İlknur Ülker - 1 gol


Gamzee Sarıtekin - 1 gol


Meryem Akkuş - 1 gol

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