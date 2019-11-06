Kilim, yataklarının yüzde 10'unu dışarı satıyor

Türkiye'nin en önemli ve aynı zamanda ikinci büyük mobilya ihracatçısı olan Kilim Mobilya, yataklarıyla da dünya pazarında hızla büyüyor. Yataklarının yüzde 10'luk kısmını Amerika, Irak ve Suriye'ye ihraç eden Kilim Mobilya, Azerbaycan'ı da ülke yelpazesine ekledi. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, Türkiye'nin yıllık yatak ihracatının 46 milyon dolar civarında olduğunu ve daha çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satış yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin yıllık yatak ihracatı yaklaşık 46 milyon dolar iken yurt içinde 2018 yılında 4 milyon adet yatak satıldı. Pazarın yüzde 90'ı yaylı, yüzde 10'u sünger yataktan oluşurken, Türkiye'de günlük üretilen 20 bin yatağın 10 binini ise Kayseri üreterek pazara sunuyor. Yıllık 2 milyon civarında üretim ile Kayseri, yatak sektöründeki toplam üreminin yarısını karşılıyor.

Kilim, yataklarının yüzde 10'unu Suriye ve Irak'a satıyor

Kayseri'de dört üretim tesisi bulunan ve Türkiye'nin en önemli mobilya markası olan Kilim Mobilya'nın Genel Müdürü Cihat Şahin, 4 çeşit rollpack yatak yelpazesinde toplam 35 çeşit yatak üreterek Türkiye'nin hemen hemen her noktasına bu yatakları gönderdiklerinin söyledi. Oturma odasından köşe takımına, yatak odasından genç odasına, yemek odasından tamamlayıcı mobilya ve plazma ünitelerine kadar geniş bir yelpazede üretim yaptıklarını aktaran Şahin, pazara girme gerekçelerini şöyle anlattı: “‘Bir Kilim Yeter” fikrinden yola çıkarak, yapmış olduğumuz bütün ürün gamının içerisine yatak ürün portföyüne de ekleyerek tüm tüketicilerimizin rahat uyumalarını ve Kilim kalitesini gece bile hissetmeleri istiyoruz. Bünyemizde bulunan Yay-Sün markalı sünger fabrikamız, daha katma değerli ürünler geliştirmemizin temelini oluşturuyor.” Mobilyada olduğu gibi yatakta da ihracata odaklandıklarını dile getiren Şahin, Azerbaycan'a yatak satışına başladıklarını ifade etti. Ayrıca serbest ticaret bölgesinde üretim yapan firmalara da sünger ihracatı yaptıklarının altını çizen Şahin, üretimlerinin yüzde 10'luk kısmını Amerika, Irak ve Suriye'ye gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, Kilim olarak 44 ülkeye de mobilya ihracatı yaptıklarını aktardı.

“Yılda yaklaşık 4 milyon adet yatak satılıyor”

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, Türkiye'nin yıllık ihracatı ve yatak sektörü hakkında da bilgi verdi. Yıllık yatak ihracatının toplam 46 milyon dolar civarında olduğunu aktaran Şahin, Türkiye'de üretilen yatakların daha çok Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu'ya satıldığını kaydetti. Türkiye'nin işgücü, enerji, hammadde ve coğrafi konum nedeniyle yatak üretimi için uygun bir merkez konumunda olduğunu aktaran Şahin, “Sektörde üç milyonu klasik kanallarda, bir milyonu ise münhasır mağazalar ve modern kanallarda olmak üzere yılda yaklaşık 4 milyon adet yatak satılmaktadır. Şu anda var olan yaklaşık 700-900 bin yataklı binden fazla otel yatırımından dahi yola çıkarsak yatak sektörünün büyümesini gelecek yıllarda artırarak devam ettireceği öngörüsünde bulunabiliriz” dedi.

“Teknolojiye yatırım yapmak şart”

Sektörün sıkıntılarından da bahseden Şahin, üretim için yatırım gerektiğinin altını çizerek; “Dünya pazarına baktığımızda ABD, Çin ve Brezilya yatak üretiminde dünyanın en önemli üreticileri. Gerek ihracatımızdaki gerekse ürün kalitemizdeki sorunlar sebebiyle dünya pazarında yatak üreticisi ilk 10 ülke arasına bile giremiyoruz şu an. Dünya pazarında yatak üretiminin bir mühendislik işi olduğu ve birey göre yatak üretimi yapıldığı halde ülkemizde konu ‘Sert yatak mı, yumuşak yatak mı?'dan ileriye maalesef gidemiyor. Yataklarda yeni kullanılan organik ve inorganik birçok katman ülkemizde hemen rağbet görmediği için yurt dışı pazarlarda rekabet edemiyoruz. Çünkü öncelikle kendi ülkemizde bunları kullanıp maliyetlerini uygun hale getirmeliyiz ki, yurt dışı pazarlarda da bunlarla rekabet edebilelim. Bu alanda yoğun bir AR-GE çalışması yok maalesef. Firmaların tek istediği ucuza çok sayıda yatak üretmek, bunu da ihraç etmek veya iç pazarda satabilmek. Kısacası sektördeki temel sorunlar kayıt dışı ve merdiven altı üreticilerden kaynaklı haksız rekabet, Ar-Ge konusunda çalışma yapılmamasından dolayı kopya ürün bolluğu. Uluslararası pazarlarda bilinen ve sevilen bir üst segment yatak markamızın veya markalarımızın olmaması da bir diğer sorundur” diye açıkladı.