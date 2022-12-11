İhlas Haber Ajansı

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Kilisede Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilhisar ilçesinde bulunan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca; Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunan Aziz George Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise ele geçirilen dedektöre el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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