Kilisede Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca; Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunan Aziz George Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise ele geçirilen dedektöre el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.