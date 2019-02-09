KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu:

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yurtlu, İYİ Partili heyetin derneğe yaptığı ziyaretin çarpıltıldığını söyleyerek, "Gösterdiğimiz nezaket suistimal edildi" dedi.

KİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yurtlu, İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Hasan Sami Özvarinli'nin derneğe yaptığı ziyaret sonrasında, ziyaretin çarpıltıldığını söyledi. Yurtlu, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"6.02.2019 tarihinde randevu talep edip derneğimizi ziyaret etmek isteyen İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Hasan Sami Özvarinli ziyaretinden sonra bir takım haberler yapıldı. Göstermiş olduğumuz nezaketin suistimal edildiğini düşünüyorum. Önceki dönemlerde de bir çok siyasi parti temsilcisi ve adayı seçim öncesi derneğimize ziyarette bulundu. Örf ve adetlerimiz gereği davete icabet etmiş ve ziyaret taleplerini geri cevirmemişizdir. Edebimize yakışan davranış budur. Ziyaret sırasında tanıştığımız adaya herhangi bir destek açıklamamız ve Başkan olarak da ziyaret etme temennisinde bulunmadık. Bizim amacımız siyasete müdahil olmak değil, kuruluş gayemiz olan İmam Hatip okullarında eğitim, öğretim sorunlarını çözmek, mezun ve mensuplarımızla olan birlik ve beraberliğimizi sağlamak adına çalışmalar yapmaktır. Hal böyle iken siyasi ikbal gayelerine bizi alet etmek isteyen hiç kimseye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada müsaade etmeyeceğiz."