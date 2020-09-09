KİMDER Kayseri, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayseri İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği(KİMDER), geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında İmam Hatip Liseleri hakkındaki söylemlerinden dolayı Erol Mütercimler hakkında Kayseri Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde basın açıklaması yapan KİMDER Kayseri Şube Başkanı Hacı Ali Çakıcı, “FETÖ ağzıyla konuşmanın kimseye faydası yoktur” dedi.

Kayseri Adliyesi önünde gerçekleşen basın açıklamasına KİMDER Kayseri Şube Başkanı Hacı Ali Çakıcı, Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

İmam hatipli olmaktan gurur duyduklarını söyleyen KİMDER Kayseri Şube Başkanı Hacı Ali Çakıcı, “7 Eylül 2020 Pazartesi günü Haber Global TV'de bir programa katılan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler “İmam Hatip Okullarından mezun olanlar bakın ne olarak karşımıza çıkıyor”, “cinsi sapık”, “sahtekar ve ahlaksız” sözleriyle bütün imam hatip liselerinde okuyan ve mezun olanlar hakkında ağır hakaretlerde bulunmuştur. Ahlak yoksunu fikri sapık bu ilgili kişi İmam Hatip Liseleri öğrenci, mezun ve mensuplarına yönelik “Genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun olduklarını” ifade ederek aşağılamıştır. Talihsiz açıklama ve hezeyanlarıyla Erol Mütercimler Türk Ceza Kanunu'nun Madde 216/2 ve Madde 125' e göre, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılayan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” ve “ bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnad eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” amir hükümlerine göre suç işlemiştir. KİMDER (Kayseri İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği) olarak mensubu olduğumuz İmam Hatipli olmaktan onur ve gurur duyarız. Kamuoyunun pozitif itibar ve iltifatını kazanmış ve 70 yıllık bir geçmişe sahip olan İmam Hatipliler hiç bir zaman hedefinden, önce Allah'a bağlılıktan ve sonra da topluma verdiği ahitten asla taviz vermeyerek yollarına devam etmektedirler” dedi.

Çakıcı, FETÖ ağzı ile konuşmanın kimseye faydası olmayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başta dini görevleri ve milletine hizmetlerinin yanında, memleketimizde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve üst düzey bürokratlık görevlerinde bulunmak, başarılı iş adamlığı, siyasetçiler ve yöneticilik gibi görevlerle milletimizin teveccühünü kazanmışlardır. Toplumsal ittifakın çok önemli olduğu haçlı zihniyetinin tekrar hortladığı dahili ve harici hainlerin ittifak kurarak milletimizi ve devletimizi yok etmeye çalıştığı ve savaş tamtamlarının çalındığı bir dönemde toplumu ayrıştırmanın, aşağılamanın, tahkir etmenin, haddi aşmanın 15 Temmuz FETÖ artıklarının ağzıyla konuşmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Kaldı ki İmam Hatipliler, bu toplumun mihenk taşıdır, toplumun yapı taşlarının kaynaştırıcı harcıdır, topluma ümit ve moral veren aktörlerdir. Bu memleketi, peşkeş çekmek isteyenlere karşı en cesur bir şekilde karşı duranlardandır. Göğsünü düşmana karşı siper edenlerdir. Hal böyleyken İmam Hatip neslini küçümseyen, aşağılayan, tahkir eden iftira atan Erol Mütercimler'in “Sözlerim yanlış anlaşıldı, özür dilerim” demesi yetmez, iftira attığını beyan etmesi gerekir. Bu gibi çağ dışı fikir ve düşünceleri hoş görmemiz bizden beklenmemelidir. Erol Mütercimler, toplum nezdinde var olan müsbet onur, şeref ve haysiyetimize dil uzatarak bizleri rencide etmiştir. KİMDER olarak, haksız yere iftira atan, yalan söyleyenlere karşı hukuki haklarımızı yine hukuk çerçevesinde koruyacağız. Bu kişi hakkında 81 ilde olduğu gibi biz de KİMDER olarak dava açacağız. İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır. Ömür boyu İmam Hatipli olmaktan gurur duyacağız. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”