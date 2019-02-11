Kimyasal ve Plastik Ürünleri Komitelerinin Sorunları Konuşuldu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)'nın Kimyasal ve Plastik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ekonomi Eski Bakanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile her iki Odanın da ilgili meslek komite üyeleri hazır bulundu.

KTO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gülsoy, Kimyasal ve Plastik ürünleri sektör temsilcilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ilk ağızdan Ticaret Bakan Yardımcısı'na iletecek olmalarının çok önemli olduğunu, bu tür toplantıları artırarak devam ettireceklerini ifade etti.

Başkan Gülsoy; “Sayın Bakan Yardımcımız ve Kıymetli Kayseri Milletvekillerimizin katılımıyla düzenlenen bu toplantıda, Ocak 2019 itibariyle başlayan “Ücretli Plastik Alışveriş Poşet Uygulaması”nın değerlendirmesini yaparak, Kimyasal ve Plastik ürünleri sektöründe iştigal eden arkadaşlarımızın bu konudaki sorun ve çözüm önerilerini ilk ağızdan dinleyeceğiz. Sektördeki kardeşlerimizin çevre duyarlılığı ve korunması konusundaki hassasiyetlerini biliyoruz. Getirilen uygulamanın ilgili sektörü olumsuz etkilememesi adına elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan Yardımcımıza, Ekonomi Eski Bakanımıza ve Kayserili vekilimize; talebimizi geri çevirmeyerek üyelerimizle bir araya geldikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de; “Sektörde ciddi bir istihdam söz konusu. Üyelerimiz ellerinde önemli miktarda stok bulunduğunu bu konuda mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bize ilettiler. Çevreyi koruma esaslı çıkarılan bu uygulamanın tüketiciyi ve üreticiyi de koruyarak geliştirileceğine inanıyoruz “ ifadelerini kullandı.

KTO ve KAYSO Kimyasal ve Plastik Ürünleri meslek komitelerinde yer alan komite üyeleri, uygulamanın çevre tahribatının önlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu, sektörün çevre konusunda bilinçli hareket ettiğini aynı hassasiyeti tüketicilerden de beklediklerini dile getirdiler.

Mevzuatın oluşturulurken Avrupa'daki mevzuatın baz alındığını vurgulayan sektör temsilcileri, plastik poşette belirtilen mikron rakamının sektör için büyük bir sıkıntı oluşturduğunu ilettiler.

Üyelerin sorularını yanıtlayan ve ilgili çözüm önerilerini dinleyen Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile yine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, yapılan uygulamada tespit edilen eksikliklerin değerlendirileceğini ifade ettiler.

Sorun ve talepleri not alan Bakan Yardımcısı Turagay ise, çevre kirliliğini önlemek, daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için birçok ülkede bu uygulamanın olduğunun altını çizerek, sektör temsilcilerinin özellikle hassasiyet gösterilmesini istedikleri konular ile ilgili araştırmaları yapacaklarını, alınması gerekli tedbir varsa bunu Çevre Bakanlığı'na ileteceklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı nezdindeki heyet, Kimyasal ve Plastik ürünleri Komite toplantısının yanı sıra KTO'da gerçekleşen Akdeniz İhracatçılar Birliği(AKİB) yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleri ile birlikte düzenlenen geniş katılımlı istişare toplantısı ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) toplantısına da katılarak üyelerin talep ve sorunlarını dinlediler.

İhracatı artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hususunda istişareler de bulunulurken YUM- BİR üyelerinin de sektörel bazda yapılması istenen iyileştirmeler masaya yatırıldı.

Sorun ve çözüm önerilerinin detaylıca ele alındığı toplantılarda; üyeler, sorunlarını direkt yetkiliye aktarma fırsatı sağlandığı için Bakan Yardımcısı başta olmak üzere Kayserili vekillere ve Oda Başkanlarına, teşekkür ettiler.