Kır nikâhlarında talep patlaması

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftler için tasarladığı yeni kır nikâhı alanında nikah kıyma hizmetinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Korona virüsü salgını nedeniyle çiftlerin taleplerini dikkate alan Melikgazi Belediyesi nikâhları riske atmayarak, Gültepe Parkı içindeki Kır Nikahı Alanı'nda açık havada nikâh törenleri düzenlemeye başlamıştı.

Çiftlerin artık kır nikahını tercih ettiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Pandemi sürecinde daha rahat ve tedbirli nikah kıymak için Gültepe Parkı içine kır nikahı alanı yaptık. Bu güzel ortamı çiftlerimiz için hazırladık. Melikgazi Belediyesi olarak salgın kapsamında tüm tedbirleri alarak açık alanda kır nikâhı kıymaya başlamamız çok olumlu bulundu. Çünkü kapalı alanda 14 kişi ile sınırlı sayı. Kır nikâhlarında sosyal mesafenin korunması şartı ile bir kısıtlama bulunmamaktadır. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikâh törenlerinde parkın genişliği nedeniyle sosyal mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Nikâh törenlerimiz yeni yapılan kır nikâhı alımızda yaz boyunca devam edecek. Bu yeni nikâh mekânımız ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, yaz günleri tercih edilen bu hizmetin kış aylarında daha geniş alanlarda yapılabilmesi için araştırma yaptıklarını sözlerine ekledi.