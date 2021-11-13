İhlas Haber Ajansı

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Kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kıraathanede kumar oynayan 5 şahsa cezai işlem uygulandı.


Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kahvehane ve kıraathanelerde yapılan uygulamada, Melikgazi ilçesinde bir kıraathanede 5 şahsın 104 adet oyun kağıdı ve 400 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi.


Kıraathane sahibine Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan cezai işlem uygulanırken, kumar oynayan 5 şahsa da Kabahatler Kanunu'ndan 6 bin 680 TL para cezası uygulandı.

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