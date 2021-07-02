İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

Kayseri’de bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca hızlı bir şekilde çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca hızlı bir şekilde çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, kentte Haziran ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, arkasından gelen aracın çarpması KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.