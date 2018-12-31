İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme tokat attı

Reçep Kırçıl 1.

Amatör Küme A Grubu'nda Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 90+2. dakikasında kırmızı kart gören Esnafsporlu futbolcu Mustafa Çetin, orta hakem Hakan Çam'a tokat attı. Hakem yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu.


Amataör Küme'nin 14.haftasında Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor kozlarını paylaştı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte oldukça tempolu geçen müsabakayı, Argıncıkspor'un 2-0 önde götürdüğü son dakikalarda beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın 90+2. dakikasında faul beklentisinde olan Sanayi Esnafspor futbolcusu Mustafa Çetin itirazların dozunu kaçırınca, ikinci sarı kartı görerek maçtan atıldı. Bu kartla çılgına dönen Çetin, maçın orta hakemi Hakan Çam'ın yanına koşarak tokat attı. Hakem Hakan Çam, yaşadığı bu saldırının ardından yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.