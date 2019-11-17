Kırmızı kartı gördü hakeme saldırdı!

Kayseri'de Süper Amatör Küme'de oynanan Sağlık Spor ve Trend Gayrimenkulspor maçında kırmızı kart gören oyuncu hakeme saldırdı. Hakem maçı 70. dakikada çıkan olaylar nedeniyle sonlandırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Sağlık Spor ve Trend Gayrimenkulspor takımları Argıncık 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Trend Gayrimenkulspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, oyunun durakladığı anda Sağlık Spor oyuncusu 17 sırt numaralı Seyfettin Yeşilgöy ile yan hakem yan hakem arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrasında maçın orta hakemi Ahmet Ulu, Seyfettin Yeşilgöy'e kırmızı kart gösterdi. Hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrasında 'Ne yapıyorsun sen?' diye bağıran Seyfettin Yeşilgöy, maçın orta hakemine saldırdı. Saldırıya uğrayan hakem maçı iptal edince hakemler ve futbolcular arasında arbede yaşandı. Saha içinde çıkan arbede, görevliler ve polis ekiplerinin araya girmesi sonrasında güçlükle yatıştırıldı.