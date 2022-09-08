Kırsal mahalle meydanlarına yeni çehre

Bu çerçevede; Başakpınar, Kocağız, Kuruköprü, Kepez ve Reşadiye Mahalle meydanları yeniden düzenlenecek.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallere ayrı bir önem veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın son hamlesi mahalle meydanlarını yenilemek oldu. Kırsal mahallelerde günlük hayatın en yoğun yaşandığı alanlar olan meydanları daha canlı ve kullanışlı hale getirmek için düzenleme çalışmaları yapacak olan Talas Belediyesi, ayrıca meydana bakan binalarda da cephe yenilemesi gerçekleştirecek.

Proje çerçevesinde Başakpınar, Koçcağız, Kuruköprü, Kepez ve Reşadiye Mahalle meydanlarında çevre düzenlemesiyle birlikte; aydınlatmalardan oturma gruplarına, otobüs duraklarından tabelalara kadar bütün unsurlar baştan aşağı yenilenecek. Proje çerçevesinde ayrıca meydana bakan bahçe duvarları düzenlenerek tek tip bir görünüme kavuşturulacak.

"MEYDANLAR AİT OLDUĞU YERİN VİTRİNİDİR"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meydanların şehrin kimliği ve vitrini olduğunun altını çizerek, “Gerek mahalle meydanları gerekse şehir meydanları ait olduğu bölgenin vitrinidir. Biz de bu düşünceden hareketle kırsal diye tabir ettiğimiz merkeze uzak ama nüfus olarak oldukça yoğun ve hareketli mahallelerimizde meydanları yenileme kararı aldık. Bu proje tamamlandığında kırsal mahallelerimizin çehresi değişecek, daha güzel bir görünüm kazanacak. Ayrıca bu projeyle halkımıza daha kullanışlı bir meydan sunmuş olacağız.” dedi.