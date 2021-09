Kırsal mahalleler için DSİ'ye ziyaret

Develi'deki kırsal mahallelere ziyarette bulunup mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur ve Çöten Mahalle Muhtarı Ali Gürbüz ve heyetiyle birlikte talepler hakkında istişare etmek için Devlet Su İşleri Kayseri 12. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve birim müdürleriyle Çöten, İncesu, K. Künye, Bakırdağı, Yaylacık, Yenice ve Hüseyinli mahallelerinin ortak sorunu olan toplulaştırma, dere ıslahı ve sulama hakkında mahalle sakinlerinin taleplerini ileten Milletvekili Tamer sorunların çözümü hakkında bilgiler aldı. Develi'nin acil ihtiyaçlarından olan kuşaklama projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve bu hususta her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Milletvekili Tamer; “Develimizin gerek merkez gerekse kırsal mahallelerinin ihtiyaçlarını gidermek adına verimli bir toplantı yaptık. Her şeyin en güzeline layık olan Develili hemşehrilerimiz için destek olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kırsal mahallelerin en önemli ihtiyaçlarının giderilmesi için önemli bir istişare toplantısı yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Söz verdiği üzere kırsal mahallelerimizin sorunlarının giderilmesi için DSİ Bölge Müdürlüğümüze giderek mahallelerimizin taleplerini ileten kıymetli vekilimiz İsmail Tamer ağabeyimize ilgi ve alakasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Develimizin sorunlarının giderilmesi adına her daim bizlere destek olan DSİ Bölge Müdürümüz Okan Bal'a, ekibine ve AK Parti İl Başkan Yardımcımız Vedat Arıkan'a da teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.