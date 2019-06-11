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Kırsal Mahallelerde Sulama Bendi Ve Yol Çalışması

Develi Belediyesine bağlı ekipler kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Çataloluk Mahallesinde, mahalle sakinlerinin tarlalarını sulamak için kullandıkları sulama bendini deforme olmasından dolayı ıslah eden ekipler, gerekli çalışmaları yaparak sulama bendini mahalle sakinlerinin rahatça kullanabilecekleri hale getirdi.


Ayrıca ekipler, Kale Mahallesindeki sakinlerin yaylalarına rahat ulaşım sağlaması için de yayla ve orman yolunu da ekipmanlarla düzenleyerek rahatça ulaşım yapılacak duruma getirdiler.

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