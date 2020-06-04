Kırsal mahallelerde yapılacak projeler yerinde incelendi

Çataloluk Mahallesinde yapılacak dere yatağı ve sulama bendi yapımı, Epçe Mahallesinde kapalı sulama sistemi yapımı ve Hüseyinli Mahallesinde hayvan sulama sistemi yapılacak yerleri denetleyen heyet, çalışmalara en kısa sürede başlanarak bu yaz sezonu içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdiler.