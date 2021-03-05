Kırşehir'deki vahşetin firari şüphelisi Mersin'de 5 kişinin öldürüldüğü cinayetlerden 65 yıl hapis cezası almış

Kırşehir'de 'barışma' bahanesiyle çağırdıkları Osman Çelik ve Vildan İnce'nin öldürüldükten sonra toprağa gömülmesi olayında, olayın firari şüphelisi olan ve Mersin'de 5 farklı kişiyi 'tasarlayarak kan gütmek saikiyle öldürme' suçundan kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası olan Resul İnce, Kayseri'de sahte kimlikle yakalandı. Emniyetten çıkarılan Resul İnce, basın mensuplarına, "İyi çekin, pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Namus meselesi. Herkesin başına gelebilir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesi ilamat ve infaz bürosunca ayrı ayrı 5 adet 'tasarlayarak kan gütmek saikiyle öldürme' suçlarından kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası ile 2017 yılından bu yana firar olarak aranan, ayrıca Kaman Sulh Ceza Hakimliğince Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 Ocak 2021'de öldürülerek dağlık araziye gömülen Osman Çelik ve Vildan İnce'nin öldürülmesi olayının şüphelisi olarak 'kasten öldürme' suçundan aranan Resul İnce'nin (27) Kayseri'de saklanabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Resul İnce'nin saklanabileceği değerlendirilen Melikgazi ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi Tanyeri Sokak üzerinde bulunan adrese, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Özel Harekat polisleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda, Resul İnce kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Resul İnce'nin üzerinde yapılan aramada ise Ahmet Biçim adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

"İyi çekin, pişman değilim"

Gözaltına alınan Resul İnce, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çekin, pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Namus meselesi. Herkesin başına gelebilir" dedi.

Kırşehir'de vahşete kurban giden Vildan İnce'nin amcasının oğlu

5 cinayetten 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Kayseri polisinin başarılı operasyonu sonucunda gözaltına alınan Resul İnce'nin, 2 Ocak'ta Kırşehir'de vahşice öldürülen Vildan İnce'nin amcasının oğlu öğrenildi.

Fazla kan akmasın diye öldürüp leğene koymuşlar

Öte yandan, Resul İnce'nin firari şüpheli olarak arandığı Kırşehir'deki cinayette, zanlılardan biri, tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti

Mersin'de 5 kişiyi öldürmüşler

Ayrıca, Resul İnce'nin 7 Nisan 2008'de Mersin'in Tarsus ilçesinde öğlen saatlerinde Şehit Kerim Mahallesi'ndeki Meydan Kıraathanesi'ne gelen silahlı kişiler, Ahmet, İzzettin ve Mahmut İklik'i masada otururken, kaçmak isteyen Bahri İklik'i de kahvehaneye yaklaşık 150 metre mesafede vurarak öldürdü. Aynı saatlerde Abidin İklik de Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında silahla vurularak öldürüldü. Ölenlerin cesetleri, savcı ve polisin incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi için Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayetlerin ardından kan davası çıktı. Yetkililer de cinayetlerin kan davası yüzünden işlendiğini doğruladı. Silahlı saldırıların ardından geniş çaplı operasyon başlatan polis, zanlılardan Mevlüt İnce'yi (55) 14'lü tabancayla, Resul İnce'yi Fransız yapımı tabancayla, Kazım İlten'i Astra marka tabancayla, Mehmet İnce'yi de Glock marka tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

2017 yılında firar etmiş

Seri katil Resul İnce'nin Mersin'de yaşanan cinayetlerde 65 yıl hapis cezası aldığı ve 2017 yılından bu yana da firar olarak arandığı belirtildi.

Çiftlikte yakalandı

Kayseri polisinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Resul İnce'nin bir hayvan çiftliğinde çalıştığı öğrenildi.