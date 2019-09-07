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Kırtasiye ürünlerine bu sene zam yok

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiyecilerde yoğunluk başladı.


209-2020 eğitim öğretim yılı, Pazartesi günü başlıyor. Öğrencileri okul heyecanı sararken, kırtasiyecilerde de hummalı bir çalışma sürüyor. Yeni sezona hazırlanan kırtasiyeciler, okulun açılmasıyla beraber artacak olan işlerinden dolayı memnun.


Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Erdin Dönmez, “Yeni sezon hazırlıkları iyi gidiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Eksikliklerimizi tamamladık. Hazır bir şekilde okulların açılmasını bekliyoruz. Bu sene fiyatlarımızda zam yok. Fiyatlar geçen seneyle aynı. Vatandaşlarımızdan kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz. Bizim ürünlerimiz kaliteli ve markalı ürünlerdir” ifadelerini kullandı.

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