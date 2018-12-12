Kış aylarında bebeklerin cilt sağlığına dikkat

Yetişkinlere göre daha hassas olan bebeklerin cildinin soğu havalardan daha çok etkilendiğini belirten Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Mehmet Alataş, bebeklerin cilt sağlığına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bebekleri soğuk havada da olsa dışarıda gezdirmenin hava alması açısından yararlı bir aktivite olduğunu, ancak bebeklerin cildinin erişkinlerden farklı olarak sıcaklık değişimlerinden daha çok etkilendiğini belirten Alataş, “Bebekler, açık havaya çıkartılacaksa aşırı sıcaklamış ya da üşümüş olmadığından emin olunması gerekir. Bebeğe giydirilen kıyafetlerin içeriği ve dışarıdaki sıcaklığa uygunluğu önemlidir. Aşırı terlemeye neden olabilecek hava almayan kıyafetler tercih edilmemeli ve bebekler kat kat giydirilmemelidir. Kıyafetler ortamın ısısına göre belirlenmeli, fazladan giydirilmiş kıyafetlerin sayısı azaltılmalıdır.Vücudun hava almasını sağlayan pamuklu giyecekler tercih edilmelidir” dedi.

Kışın da isilik olabilir

Alataş, kış aylarında bebeklerin cilt sağlığına dair diğer önerilerini şöyle sıraladı:

“Genellikle yaz aylarında bebeklerde sorun olan isilik (miliarya), kış aylarında da görülebilmektedir. Ciltleri hassas olan bebekleri soğuk günlerde gereğinden fazla giydirmek terlemenin de etkisiyle kırmızı kaşıntılı kabarıklıklar olarak kendini belli eden isiliğe neden olur.”

Uygun nemlendiriciler kullanılabilir

“Bebeklerdeki salya ve burun akıntısı nedeniyle dudaklarını devamlı yalamaları önemli bir sorun haline gelir. Sürekli ıslak ve nemli olan dudakların kuru havayla teması sonrasında çatlama ve kızarma ortaya çıkar. Bu döngüyü kırmak ve çatlamış olan dudakların hem bozulmuş olan bariyerini tekrar oluşturmak hem de nemlendirmek için ince bir tabaka halinde dudak balmleri (koruyucu) ve nemlendiricileri kullanılmalıdır.”

Soğuk ve kuru hava egzama nedeni

“Bebeklerin cildini soğuk ve rüzgarlı hava kurutup egzamaya yol açabilir. Soğuk ve rüzgar nedeniyle kızarmış ve çatlamış ciltte yanma, kaşıntı ve batma şikayetleri ortaya çıkar. Özellikle vücudun el, ayak ve baş gibi uç kısımları soğuğa karşı daha hassas hale gelir. Bunun için eldiven, bere ve atkı kullanmak soğuk havanın ciltle temasını kesecektir.”

Karlı havalarda uygun güneş kremleri kullanılmalı

“Mevsiminde ve özellikle de karlı havlarda ultraviyole ışınları çok etkilidir. Dolayısıyla bebekleri dışarı çıkarmadan en az 15 dakika önce, en az SPF 30 veya daha geniş spektrumlu güneş kremleriyle korumak önemlidir. Özellikle 6 ayını doldurmamış bebeklerde kimyasal koruyucu olmayan, titanyum dioksit veya çinko oksitli fiziksel koruyucular içeren güneş kremleri tercih edilmelidir.”