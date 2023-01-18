Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara ilgi arttı

Kayseri'de kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bitkisel çaylara rağbet arttı.

Bitkilere ilginin arttığını kaydeden Aktar Muhammed Hanzala Altun, “Millet faydasını gördükçe, doğal bitkileri kullandıktan sonra memnun kalıp da çevresine önermesi ile oluşan bir durum. Daha önce pandemi vardı, üzerine kış ayları, soğuk denk geldi ve şu an bir salgın var ama ismini bilemiyoruz. Sürekli geçmeyen bir öksürük var, kırgınlık var, yorgunluk var. Bununla beraber aktarlara rağbet de arttı. Yoğunluk oluşuyor. Şu an yoğun olarak kış çayları, özellikle Kayseri'de ıhlamur, zencefil satılıyor. Kış çaylarının yanı sıra şu sıralar kozalak macunu, kozalak şurubu, zencefil macunu satılıyor. Millet duydukça, fayda gördükçe ürünleri kullanmaya çalışıyor. Fakat yoğun olarak zencefil macunu ve kış çayını öneriyoruz biz” dedi.

Kışın gelmesiyle kafe ve restoranlarda kış çayları, zencefil, ada çayı, ekinezya, tarçın, meyve çayları gibi ürünlere rağbetinin arttığını ifade eden Altun, "Bunlarda da geri dönüşümü çok alıyoruz. Geçmeyen öksürüklerde, vücut kırgınlıklarında, nezlede, gripte veya şu anki salgında olumlu çok dönüş alıyoruz” ifadelerini kullandı.