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Kışıma güneş ol kampanyası mutlu etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

Ş., ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteği sağlamak adına başlattığı “Kışıma Güneş Ol” kampanyası kapsamında Hacılar'da öğrencilerin kışına güneş oldu.


Kampanya kapsamında ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye birer mont ve kışlık ayakkabı Gürdoğanlar Ortaokulu'nda Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ve okul müdürleri tarafından teslim edildi.


Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde, Spor A.Ş.‘mizin başlattığı “Kışıma Güneş Ol” kampanyası kapsamında ilçemizde ki ihtiyaç sahibi yavrularımıza bu soğuk kış gününde mont ve ayakkabı yardımları ulaşmış durumda. İlçemizde de bize ulaşan emanetleri yerine teslim ediyoruz. Çocuklarımız inşallah bu kış gününde sıcak montlarıyla, sıcak botlarıyla okullarına rahat giderler. Evlerine rahat dönerler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Spor A.Ş‘mizin değerli idarecilerine, çalışanlarına ve soğuğu sıcağa çeviren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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